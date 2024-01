Mercato - OM : C’est confirmé, Longoria se fait recaler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours alors qu'il ne semble pas épanoui au Stade Rennais, Nemanja Matic a notamment été annoncé sur la short-list de l'OM pour le mercato hivernal. Mais finalement, Julien Stéphan ferme la porte pour son milieu de terrain expérimenté qu'il entend bien conserver pour le reste de la saison.

« Au niveau numérique, on va dire qu'à l'heure actuelle on a besoin d'un milieu de terrain (…) C'est le secteur où on a le plus de problèmes au niveau numérique », indiquait clairement Gennaro Gattuso vendredi en conférence de presse, interpellant donc la direction de l'OM sur la nécessité de recruter un nouveau milieu de terrain cet hiver. Et le président Pablo Longoria a pris les devants depuis quelques jours...

Mercato - OM : Il réclame deux recrues à Longoria https://t.co/eExnTfZ7po pic.twitter.com/sL6oJGXmm7 — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Matic pisté par l'OM ?

En effet, parmi les nombreux profils annoncés dans le viseur du président de l'OM figurait notamment celui de Nemanja Matic (35 ans). Le robuste milieu serbe souhaiterait quitter le Stade Rennais cet hiver, mais Longoria aura finalement du mal à l'attirer au Vélodrome.

Stéphan ferme la porte