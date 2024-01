Mercato - OM : Longoria prépare un transfert surprise en Ligue 1 !

Alexis Brunet

L'OM va grandement être pénalisé par la CAN qui se tiendra en janvier et en février. De nombreux joueurs vont devoir quitter temporairement Marseille et le club phocéen pourrait donc décider de recruter quelques éléments cet hiver. Aux dernières nouvelles Pablo Longoria aurait un œil sur le milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic. L'OL serait aussi sur le dossier.

Tout comme le PSG, l'OM pourrait bien être un acteur du mercato hivernal en Ligue 1. Le club phocéen et son entraîneur, Gennaro Gattuso, ont des besoins et la CAN qui se dispute du 13 janvier au 11 février n'arrange pas les choses. En effet, de nombreux Marseillais vont disputer la compétition. Au total ce sont sept joueurs qui représenteront leur sélection lors de cet évènement et qui ne seront donc pas à disposition du coach italien.

L'OM veut Matic

Pour éviter de dégringoler au classement durant ce laps de temps où ces joueurs ne seront pas disponibles, l'OM va sans doute se montrer actif sur le mercato. Selon les informations de Ouest-France , Pablo Longoria aurait coché le nom de Nemanja Matic. Le Serbe pourrait apporter toute son expérience au milieu de terrain marseillais qui est aussi privé de Valentin Rongier, blessé actuellement. L'ancien joueur de l'AS Rome voudrait quitter le Stade Rennais, seulement quelques mois après son arrivée.

McCourt a fixé un prix pour la vente de l’OM https://t.co/a0VftNGb5d pic.twitter.com/g2dpRUduuo — le10sport (@le10sport) January 1, 2024

L'OL est aussi sur le dossier