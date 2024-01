Mercato - OM : Griezmann à Marseille, l’improbable feuilleton

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été, une folle rumeur est apparue à Marseille. Après les arrivées de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi, deux anciens de l'Atlético, certaines sources ont évoqué une possible arrivée à l'OM d'Antoine Griezmann. Mais les négociations ont été inexistantes dans ce dossier. Et pour cause, le champion du monde 2018 voudrait raccrocher les crampons à Madrid.

« Antoine a toujours aimé ce club. Il l'a déjà dit publiquement. Il était content que je signe à l'OM, pareil pour Renan Lodi. Ça sera peut-être le prochain (rires) ». Cette phrase prononcée par Geoffrey Kondogbia lors de sa présentation à l'OM a mis le feu aux poudres. Antoine Griezmann à Marseille ? A de nombreuses reprises, l'international français a loué les qualités du Vélodrome et avait même ouvert la porte à une arrivée en 2017. « Si je devais signer en Ligue 1 un jour, ce serait où ? A l'OM, oui » avait-il lâché.

Les négociations n'ont jamais démarré

Mais limité sur le plan financier, l'OM n'a pas bougé le petit doigt cet été. En France, seul le PSG s'est renseigné sur sa situation. Mais Griezmann n'avait pas l'intention de changer d'air. « Il y a eu des appels et des touches, j'étais focalisé avec mon club. J'ai dit à ma sœur 'je bouge pas, je reste ici'. Je suis bien à l'Atlético de Madrid, je profite de mon niveau et de l'ambiance avec les supporters, mes coéquipiers, mon coach » a confié le champion du monde 2018.

Griezmann veut terminer en Espagne