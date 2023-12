Mercato - OM : Griezmann, le rêve tombe à l’eau à Marseille

Thibault Morlain

A plusieurs reprises par le passé, Antoine Griezmann a fait part de son affection pour l’OM. Il n’en fallait alors pas plus pour faire rêver les fans phocéens. Ainsi, sur la Canebière, ils sont nombreux à espérer voir un jour l’actuel joueur de l’Atlético de Madrid sous le maillot olympien. Mais voilà qu’Antoine Griezmann à l’OM, cela ne devrait jamais arriver…

Avec le spectre de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, les fans olympiens salivent d’avance à l’idée de voir des stars débarquer au sein du club phocéen. Antoine Griezmann pourrait-il en faire partie ? Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, l’international français a déjà exprimé par la passé son affection pour l’OM. Par conséquent, certains se sont alors mis à rêver d’une arrivée de Griezmann à Marseille. Mais selon les dires du principal intéressé, cela n’est pas prévu.

Griezmann veut rester à l’Atlético de Madrid

Se confiant ce mercredi pour AS , Antoine Griezmann a fait une grande annonce pour son avenir. En effet, alors que le Français est actuellement pleinement épanoui à l’Atlético de Madrid, il ne se voit pas jouer pour un autre club en Europe. « J’ai dit à plusieurs reprises que je voulais prolonger et terminer mon aventure européenne à l’Atlético ? Oui, c’est ce que j’ai dit. Je sais que le club est en capacité de pouvoir faire un effort et nous parlerons. Mais l’Atlético sera quasiment à 100% mon dernier club en Europe. C’est où je veux être, où je suis le plus heureux et je suis ici à la maison », a lâché Griezmann, qui espère d’ailleurs prochainement prolonger avec les Colchoneros.

