Mercato : Comme Griezmann et Mbappé, ils veulent copier Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Depuis le milieu des années 2000, des joueurs français s’en vont vivre un rêve américain en Major League Soccer. Youri Djorkaeff fut le pionnier et Thierry Henry marcha sur ses pas. À l’avenir, d’autres champions du monde semblent être prêts à en faire de même comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Hugo Lloris pourrait même devenir le premier gardien français à faire le grand saut.

Depuis le XXème siècle, la notion de rêve américain a pris de l’ampleur aux quatre coins du monde. Dans le pays de l’Oncle Sam et de tous les possibles, le football traditionnel, et non américain, y trouve de plus en plus sa place. De grands joueurs français tels que Youri Djorkaeff et Thierry Henry se sont laissés subjuguer par la Major League Soccer ou plus communément appelée la MLS, son acronyme. Et d’autres ont suivis depuis et vont suivre comme Antoine Griezmann notamment.

Griezmann annonce la couleur : «Après l’Europe, c’est la MLS»

Dans une interview publiée par As mercredi, Antoine Griezmann évoquait tout son bonheur à l’Atletico de Madrid où il est en feu depuis quelques mois. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le champion du monde tricolore se dit prêt à discuter de son avenir avec les Colchoneros , mais affirme qu’il ne jouera plus dans un autre club du Vieux Continent. « Je sais que le club est en capacité de pouvoir faire un effort et nous parlerons. Mais l’Atlético sera quasiment à 100% mon dernier club en Europe. C’est où je veux être, où je suis le plus heureux et je suis ici à la maison ».



Cependant, une fois son aventure en Europe terminée, Antoine Griezmann est clair, il suivra les traces de Thierry Henry et de Lionel Messi en finissant sa carrière en Major League Soccer ou MLS. « Après l’Europe, ce que j’aimerais plus tard, c’est la MLS, je l’ai toujours reconnu ».

Mbappé, la tête en MLS ?

Et il n’est pas le seul à être dans ce cas de figure. Kylian Mbappé n’est certes âgé que de 25 ans et a devant lui encore une belle partie de sa carrière avec des objectifs élevés dans le football européen dont la Ligue des champions et le Ballon d’or au PSG ou ailleurs. Néanmoins, une fois qu’il aura fait le tour de la question en Europe, Mbappé se disait éventuellement ouvert au challenge américain en 2019 lors d’une interview accordée à ESPN .



« Dans le foot, nous ne pouvons pas savoir ce que le futur réserve. Des grands joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard ou Andrea Pirlo sont partis aux États-Unis après leur carrière en Europe. Quand je serai plus vieux, je pourrais peut-être y réfléchir ».

L’avenir de Giroud en question à l’AC Milan, place à la MLS ?

Olivier Giroud évolue en professionnel depuis 2005 et ses débuts à Grenoble. 19 ans plus tard, en juin prochain, son contrat à l’AC Milan arrivera à expiration, à moins que le club rossonero décide de remédier à sa situation contractuelle d’ici-là. L’objectif principal d’Olivier Giroud, si l’on en croit les informations de la Gazzetta dello Sport , est de signer une prolongation de contrat à l’AC Milan. Si cela était impossible, le champion du monde 2018 et meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ne serait absolument pas contre de doubler son dauphin Thierry Henry en rejoignant la Major League Soccer, toujours selon le média italien.

Hugo Lloris, futur pionnier français en MLS au poste de gardien ?