Mercato - PSG : Une offre est dégainée pour un attaquant !

Si le PSG est déjà en passe de boucler ses deux premières arrivées de l’hiver avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, d’autres dossiers sont encore ouverts sur le bureau de Luis Campos. Le cas d’Hugo Ekitike est notamment à régler, alors que l’attaquant de 21 ans, mis à l’écart depuis le début de la saison, dispose de plusieurs pistes.

Le calvaire prendra-t-il fin cet hiver pour Hugo Ekitike ? C’est en tout cas le souhait de toutes les parties engagées dans le dossier. Alors qu’il n’a joué que huit minutes lors de la première journée de Ligue 1, avant d’être mis à l’écart suite à son refus de rejoindre l’Eintracht Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani, le numéro 44 du PSG vivrait mal la situation et espère rebondir dès le mois de janvier. Et il dispose justement de plusieurs pistes.

Le PSG aurait reçu une offre ferme

Selon L’Équipe , Hugo Ekitike conserve une cote sur le mercato malgré sa saison blanche. Alors que l’AC Milan est à la recherche d’un attaquant et pourrait être une option pour lui, des clubs allemands se sont déjà positionnés sur le joueur de 21 ans. D’ailleurs, une offre ferme aurait même été dégainée, mais l’identité du club reste inconnue.

Les conditions sont fixées pour le départ d’Ekitike

Dernièrement, il avait également été d’un intérêt de l’OL pour Hugo Ekitike, dont le nom a aussi circulé en Angleterre et en Turquie. De son côté, le PSG serait disposé à céder temporairement son indésirable, à condition d’obtenir une compensation financière et d’y inclure une option d’achat, et sans avoir à payer son salaire.