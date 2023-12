PSG : Insultes, mise à l’écart… Un joueur de Luis Enrique vit un enfer en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par le PSG durant le mercato estival, avec l’espoir de l’intégrer au dossier Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike est finalement resté dans la capitale et mange aujourd’hui son pain noir. Mis à l’écart, l’attaquant de 21 ans patiente avant de rebondir ailleurs, mais en attendant, les heures sont longues comme l’indique son entourage.

Alors qu’il n’est apparu qu’une fois cette saison, pour un total de 8 minutes jouées, Hugo Ekitike trouve le temps long depuis la fin du mercato estival. L’attaquant français est resté au PSG malgré la volonté des dirigeants de s’en séparer et n’a plus foulé les terrains depuis plus de quatre mois. Alors que les deux camps se rejettent la faute pour justifier son transfert avorté l’été dernier, le principal intéressé vit quant à lui des moments difficiles.

Mercato - PSG : Luis Enrique veut mettre un joueur à la porte ! https://t.co/GuKuxdYR4e pic.twitter.com/jAfatInsTK — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

La santé mentale du joueur serait atteinte

C’est en tout cas ce qu’indique son entourage, relayé par L’Équipe dans ses colonnes du jour. Les dernières semaines auraient en effet affecté la santé mentale d’Hugo Ekitike, mis à l’écart et ciblé par des insultes sur les réseaux sociaux. Un calvaire qui pourrait prendre fin en janvier, avec son départ du PSG.

Un « acharnement incompris » vécu par Ekitike ?