Mercato - PSG : Ils annoncent la couleur au Brésil pour ce transfert

Benjamin Labrousse

Ces dernières semaines, le PSG s’est activé sur son mercato, et a bouclé une double opération à 40M€ avec les recrutements de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Âgé de 20 ans, le défenseur évoluant jusque-là avec São Paulo possède un énorme potentiel comme l’ont confirmé deux anciens internationaux Brésiliens.

Le PSG poursuit sa révolution. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale n’hésite plus à prospecter de jeunes talents pour pouvoir miser sur le long terme. Si le 24 octobre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG observait avec attention le marché sud-américain, Paris a finalement réalisé un coup double au Brésil, avec les arrivées prochaines pour 40M€ de Gabriel Moscardo (Corinthians) et de Lucas Beraldo (São Paulo).

Mercato - PSG : Il prépare un transfert et l'annonce en direct https://t.co/NIu5j7Kg8L pic.twitter.com/6IgAypYjJM — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

« Il a la classe »

Seulement âgé de 20 ans, Lucas Beraldo est décrit comme l’un des défenseurs les plus talentueux de sa génération au Brésil. Le joueur de São Paulo est gaucher, et pourrait rapidement avoir un rôle à jouer dans l’axe gauche de la défense du PSG. Ancien attaquant du Mans ou encore de Wolfsburg, Grafite trouve des airs de ressemblance entre Lucas Beraldo et Ricardo, ancien défenseur du PSG (1991-1995), et international brésilien à 45 reprises. « Beraldo, il me fait penser à Ricardo. Il a la classe. Il sort balle au pied, il est bon physiquement... Il dispute sa deuxième saison et il est déjà prêt à s'imposer au PSG » , confie ainsi l’homme de 44 ans auprès de l’Équipe .

« Ce gamin va être meilleur que moi »