Mercato - PSG : La grande priorité de l’hiver révélée, les conditions sont fixées

Alors que le PSG s’apprête à boucler officiellement les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, la direction n’en oublie pas ses autres priorités, notamment dans le sens des départs. La sortie d’Hugo Ekitike est effectivement souhaitée par le club mais également l’entourage du joueur, et les conditions auraient été fixées.

Il n’a plus joué depuis la 1re journée de Ligue 1, et la réception du FC Lorient (0-0). Poussé vers la sortie lors du mercato estival, Hugo Ekitike est resté au PSG et doit depuis se contenter de l’entraînement. Le temps est long pour l’attaquant français, qui pourrait désormais changer d’air en janvier. Telle serait en tout cas la volonté du principal intéressé, mais également du PSG, qui en a fait sa priorité.

Le PSG veut céder Ekitike

Désireux de l’inclure dans le deal Kolo Muani l’été dernier, le PSG entend toujours se séparer d’Hugo Ekitike, et ce sans perdre d’argent alors que son arrivée à l’été 2022 est estimée à 28,5M€ hors bonus. Selon L’Équipe , la direction serait néanmoins prête à quelques concessions pour se séparer de son joueur.

Deux conditions fixées

Conscient qu’il sera difficile d’obtenir une trentaine de millions d’euros en pleine saison, le PSG serait ouvert à un prêt avec une option d’achat pour Ekitike. Néanmoins, la direction n’entend pas payer son salaire pendant la période et voudrait obtenir une compensation financière pour cette cession temporaire. Hugo Ekitike disposerait de plusieurs touches.