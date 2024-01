Mercato - Real Madrid : Une star mondiale pour remplacer Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid perd patience avec Kylian Mbappé. Depuis plusieurs années, le club espagnol chasse le joueur français sans pouvoir l'arracher au PSG. Alors les dirigeants merengue souhaitent, cette année, donner le tempo. Un ultimatum a été fixé à l'international tricolore, en fin de contrat dans six mois. En cas de refus ou de silence, le Real Madrid s'attaquera à son remplaçant.

Dans les prochaines heures, le dossier Kylian Mbappé pourrait bien s'agiter. Car l'offensive du Real Madrid serait imminente. A la recherche de sa prochaine star, la formation merengue ne perd pas de vue son objectif principal, à savoir mettre la main sur l'international français à l'issue de son contrat, et ce sans dépenser le moindre centime.

Le Real Madrid attend une réponse de Mbappé

Selon le journaliste Eduardo Inda, le Real Madrid ne compte pas perdre de temps dans ce dossier. Une réponse est attendue avant le 4 janvier. « Le Real Madrid a fait savoir à l'entourage de Mbappé qu'il souhaitait une réponse, dans un sens ou dans un autre, le 4 janvier » a lâché le patron d' OK Diario. En cas de silence ou de refus, le club merengue s 'attaquera à un autre profil, tout aussi prestigieux.

Le plan B est connu