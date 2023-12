Mercato - PSG : Mbappé reçoit un conseil pour son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'heure de la décision approche pour Kylian Mbappé. Dès le 1er janvier 2024, le joueur français sera libre de négocier avec l'équipe de son choix. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, la star tricolore s'attend à une offensive du Real Madrid. Mais selon le journaliste Grégory Schneider, le Liverpool de Jürgen Klopp pourrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Dans le dossier Kylian Mbappé, il est beaucoup question du mariage annoncé entre le joueur de 25 ans et le Real Madrid, décrit comme son club de cœur. Mais on a tendance à oublier que d'autres équipes suivent sa situation. L'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux et rêve d'une arrivée dans son championnat pour lui donner un coup de boost. Mais la menace la plus sérieuse se trouve en Premier League.

Liverpool en embuscade dans le dossier Mbappé

Arsenal apprécie son profil depuis plusieurs années. Mais le Real Madrid va devoir surtout se méfier de Liverpool. Comme annoncé par le 10Sport.com, Jürgen Klopp est fan de Mbappé et a déjà discuté à de nombreuses reprises avec son clan. Pour Grégory Schneider, le joueur du PSG doit prendre en considération cette option. « Je ne pense pas que le Real Madrid ait besoin de lui, avec Vinicius et Jude Bellingham. Il y a un autre club auquel on peut penser, c’est Liverpool, qui est placé depuis le départ et qui arrive un peu en fin de cycle. Dans cette configuration, il pourrait être le visage, la locomotive du club » avait-il confié il y a quelques jours. Et le journaliste de Libération n'en démord pas.

« Il peut tirer les wagons à Liverpool »