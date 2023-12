Mercato - PSG : Le boss a changé d’avis pour Mbappé

Axel Cornic

L’été 2023 a été marqué par l’énorme bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, écarté du groupe et même poussé vers la sortie à un certain moment. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi d’habitude très élogieux envers sa star avait eu des mots assez durs... avant de finalement enterrer la hache de guerre.

Il y a seulement quelques mois, la tension était à son paroxysme entre le PSG et Kylian Mbappé, qui semblait être passé de chouchou à indésirable. La faute à son annonce de ne pas vouloir activer l’année en option présente dans son contrat, synonyme donc de départ libre en juin 2024.

L’été infernal de Kylian Mbappé

Depuis, beaucoup de choses ont changé et surtout, Mbappé a été réintégré et rejoue normalement avec le PSG comme si rien ne s’était passé. La communication de la direction a également changé, puisque le président Nasser Al-Khelaïfi avait fait des sorties assez remarquées concernant la star française, avant de finalement mettre la poussière sous le tapis et assurer que tout allait à nouveau pour le mieux.

Tout roule à nouveau avec Al-Khelaïfi