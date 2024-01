Mercato - PSG : Le feuilleton Mourinho relancé, Doha connait déjà la réponse

Axel Cornic

Il y a quelques noms qui ont régulièrement été liés au Paris Saint-Germain depuis le début du projet QSI. C’est le cas de José Mourinho, considéré comme l’un des meilleurs entraineurs des quinze dernières années et qui après un passage compliqué par la Premier League, semble revivre du côté de l’AS Roma.

A peine arrivé pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique voit déjà les rumeurs circuler autour de son potentiel remplaçant au PSG. Il y a notamment Thiago Motta qui aurait une grosse cote auprès du président Nasser Al-Khelaïfi, mais les plus grands noms de la planète football sont également concernés.

Mercato - PSG : L’incroyable bluff du Real Madrid avec Mbappé https://t.co/catCFylQt1 pic.twitter.com/2eUYNFiBOP — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Mourinho, le rêve de langue date du Qatar

C’est le cas de José Mourinho, qui avec Pep Guardiola a semblé être l’une des obsessions des propriétaires du PSG au cours de la dernière décennie. Il faut dire que le Portugais a un profil qui peut plaire. Grande gueule, réputé pour savoir gérer un vestiaire empli d’égos et surtout apôtre de la victoire avant toute chose, il a montré pouvoir décrocher la Ligue des Champions en plusieurs situations. Le hic serait plutôt son jeu, puisque le Portugais est réputé pour ses tactiques très défensives et pas souvent ambitieuses ou portées sur la beauté du jeu.

A la Roma jusqu’en 2026 ?