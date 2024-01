Mercato - PSG : L’histoire se répète pour Paris avec ce crack

Jean de Teyssière

En Espagne, surtout du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, on aime bien parier sur des jeunes joueurs brésiliens. L’exemple parfait sont les arrivées de Rodrygo et Vinicius Junior ces dernières années au Real Madrid. Les deux clubs poursuivent cette mode en ayant recruté Endrick pour le club madrilène et Vitor Roque pour le FC Barcelone, tous les deux des anciennes pistes du PSG. Tout comme Claudio Echeverri, qui lui aussi, a fait une déclaration d’amour au FC Barcelone.

Au PSG, on a décidé de s’activer très vite sur le marché des transferts cet hiver. Pas question pour eux de réaliser un mercato vierge de toutes arrivées comme l’année dernière. Si le club parisien a réussi à boucler les arrivées de deux cracks brésiliens, de nombreux autres pépites n’ont pas terminé au PSG, malgré un intérêt existant.

« J’aimerai jouer pour Barcelone »

Récemment, l’attaquant brésilien Claudio Echeverri, qui évolue à River Plate a affirmé son désir de jouer en Europe et a même lancé un appel du pied à un cador, qui n'est pas le PSG : « J'aimerais jouer pour Barcelone, à part River, parce que je suis un grand fan de Messi et que je l'ai toujours regardé jouer pour Barcelone . »

Le PSG réussi deux coups brésiliens

Le PSG peut se consoler en ayant réussi à recruter deux pépites brésiliennes. Déjà très actif sur le mercato hivernal, le PSG a réussi à boucler les arrivées de Lucas Beraldo, défenseur central évoluant à Sao Paulo et Gabriel Moscardo, milieu défensif des Corinthians âgés respectivement de 20 et 18 ans. Les deux jeunes brésiliens devraient débarquer dans la capitale française dans les prochaines heures pour signer leur contrat. Un gros coup pour le PSG, après les échecs successifs concernant les joueurs précités.