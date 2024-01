Mercato - PSG : Cette star snobe Paris, elle en rajoute une couche

Jean de Teyssière

En 2022, lors du mercato estival, le PSG avait tenté de faire venir le buteur prolifique du Bayern Munich : Robert Lewandowski. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club bavarois a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone. Avec réussite puisqu’il est devenu champion d’Espagne l’année de son arrivée. L’international polonais est très heureux au Barça et ne regrette pas d’y être allé.

L’attaque du PSG avec Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski aurait eu fière allure. Les aléas du mercato ont fait que cela n’a pas pu se produite, le Polonais ayant signé au FC Barcelone en 2022. Auteur de 23 buts lors de sa première saison en Espagne, l’ancien Bavarois est ravi d’évoluer en Catalogne.

« J’ai le sentiment d’être au bon endroit au bon moment »

Arrivé en 2022 en Catalogne, Robert Lewandowski, qui porte le numéro 9 au FC Barcelone a été interrogé sur son intégration dans sa nouvelle équipe, dans le podcast El Club del Deportista de Marca : « Je me sens très bien. Je sais que tout s'est bien passé, non seulement à l'intérieur du club, mais aussi à l'extérieur, car je vois à quel point les supporters me soutiennent. J'ai le sentiment d'être au bon endroit au bon moment. »

« Nous allons dans la bonne direction »