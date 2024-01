Mercato - Real Madrid : Un transfert XXL fait oublier Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Le 26 novembre dernier, lors du match contre Cadix (3-0), Jude Bellingham avait une fois de plus brillé pour le Real Madrid en inscrivant son 14e but de la saison. Un total jamais vu auparavant pour les 15 premiers matchs d’une recrue madrilène qui lui a permis de surpasser plusieurs figures emblématiques du Real Madrid telles que Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano et surtout Cristiano Ronaldo.

Malgré les récents échecs du Real Madrid dans les négociations pour Kylian Mbappé, le club a trouvé du réconfort avec l'arrivée de Jude Bellingham cet été. Courtisé par des équipes comme Liverpool et le PSG lors du mercato, le milieu anglais, alors au Borussia Dortmund, a préféré rejoindre la capitale espagnole pour un transfert évalué à 103 millions d'euros, hors bonus. Depuis son arrivée, Bellingham porte son équipe et il affiche un bilan statistiques tout simplement impresionnant à la mi-saison.

Bellingham fait mieux que Ronaldo

Sans Karim Benzema, ni Kylian Mbappé ou Erling Haaland, des choix prioritaires en attaque, le Real Madrid peut compter sur Jude Bellingham, auteur de 17 buts depuis le début de la saison. Face à Cadix, pour son 15ème match sous les couleurs du Real, il avait inscrit son 14ème but. Du jamais vu dans l’histoire de club à ce stade. Avec 14 buts et 3 passes décisives, Bellingham est en effet le joueur ayant eu le plus d'impact lors de ses 15 premiers matches, devançant Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Pruden (13 buts chacun) et Ferenc Puskas (11). Tout simplement exceptionnel. Il en a donc depuis inscrit deux autres en championnat et un autre en Ligue des Champions.

«Nous avons accueilli Bellingham, qui est destiné à marquer l'histoire»