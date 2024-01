Mercato - OM : Un premier transfert à 10M€ est bouclé !

Arnaud De Kanel

L'OM a connu un été intense, avec un flux important d'arrivées et de départs de joueurs. Ruslan Malinovskyi en est un exemple, ayant rejoint le Genoa sous forme de prêt. L’arrivée de Marcelino aura eu raison de son aventure dans la cité phocéenne, lui le héros du match de Coupe de France face au PSG, qui restera en Italie en fin de saison.

La saison précédente, l'OM avait nourri de grands espoirs de remporter la Coupe de France. Alors coachés par Igor Tudor, les Olympiens avaient réalisé un exploit en éliminant le PSG, grand favori de la compétition, lors des huitièmes de finale. Cependant, leur parcours s'était brutalement arrêté lors du tour suivant face au FC Annecy, anéantissant ainsi leurs ambitions de soulever le trophée. Le moment fort de cette campagne restera le match contre le PSG, où Ruslan Malinovskyi avait suscité l'enthousiasme du Vélodrome après un but de folie. Mais à peine six mois après son arrivée, l’international ukrainien a quitté l’OM, où il n’était plus désiré, pour rejoindre le Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

«Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte»

Ruslan Malinovskyi était d’ailleurs revenu sur les raisons de son départ en début de saison. départ. « J’ai joué six mois avec Tudor qui comptait beaucoup sur moi. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et des nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte », avait expliqué l’Ukrainien dans un entretien accordé à La Repubblica . D’ailleurs, il ne reviendra pas à l’OM.

C'est terminé entre Malinovskyi et l'OM

Le héros de la Coupe de France restera au Genoa en fin de saison puisque son prêt contient une option d’achat obligatoire. Selon plusieurs médias italiens, cette dernière serait estimée à 10M€. Un premier transfert bouclé pour l’OM.