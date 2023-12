Le boss de l’OM se lâche sur Tudor

Jean de Teyssière

Troisième de Ligue 1 la saison dernière sous les ordres d'Igor Tudor, l'entraîneur croate n'est resté qu'une seule saison avant de rentrer chez lui, en Croatie. Les méthodes de jeu difficiles de Tudor manquent à certains supporters de l'OM qui n'étaient pas fans du style de jeu de Marcelino. Si chez les supporters marseillais, le départ du Croate est regretté, ce n'est pas du tout le cas de Pablo Longoria, le président de l'OM, qui n'a pas apprécié le style de jeu mis en place par celui qu'il a nommé en juillet 2022.

Après une superbe saison sur Jorge Sampaoli au cours de laquelle l'OM a terminé deuxième de Ligue 1, Pablo Longoria a décidé de nommer un entraîneur aux principes de jeu diamétralement opposés : Igor Tudor. L'OM avait bien figuré en Ligue des Champions malgré une dernière place et avait échoué dans les dernières journées à finir deuxième de Ligue 1. Si l'homme Tudor est apprécié par Pablo Longoria, ses principes de jeu ne semblent pas avoir réussi à le convaincre.

«Un système tellement difficile à gérer sur le long terme»

Ce jeudi, Pablo Longoria avait réuni la presse pour faire un bilan de cette première partie de saison. Logiquement interrogé sur les entraîneurs qui se sont succédés, (Tudor, Marcelino, Gattuso), le président de l'OM a critiqué le style de jeu prôné par Tudor : « J e cherche à faire une analyse générale du football. Il y a beaucoup de changements dans la façon de jouer depuis 3, 4, 5 ans. Avec Tudor, pour être compétitif, on croyait que l'effectif avec besoin d'une typologie de jeu plus physique. Avec un système tellement difficile à gérer sur le long terme, ça fat dépenser beaucoup d'énergie aux joueurs . »

Mercato - OM : La mise au point tombe pour le transfert de cet attaquant https://t.co/riDjcJdm9D pic.twitter.com/7tL0J9vfit — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«L'année dernière, on souffrait beaucoup»