PSG : Luis Enrique change tout, une star révèle sa recette

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique a débarqué avec une philosophie de jeu bien précise à Paris. Adepte du jeu de possession, l’Espagnol a complètement modifié la manière de jouer du club parisien. Capitaine du PSG, Marquinhos a révélé les consignes de l’entraîneur à ses joueurs, et notamment à ses défenseurs.

Le PSG ne ressemble en rien aux années précédentes. Cette saison, Paris a davantage de possession de balle, et n’hésite plus à déclencher un énorme pressing à la perte du ballon. Une révolution que le club de la capitale doit essentiellement à Luis Enrique. Successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG, l’ancien entraîneur du Barça a rapidement su insuffler ses idées de jeu à ses joueurs.

« Les défenseurs doivent jouer très haut »

Et si tout n’est pas encore parfait concernant le jeu du PSG, Paris a davantage la mainmise sur les rencontres que les années précédentes. Dans un entretien accordé à PSG TV , le capitaine du PSG, Marquinhos, a évoqué les consignes de Luis Enrique à ses joueurs, et notamment envers ses défenseurs. « Les défenseurs doivent jouer très haut, il faut prendre des risques et jouer beaucoup avec le ballon. Luis Enrique nous montre beaucoup de vidéos, il nous parle toujours et nous apprend beaucoup de choses » , a d’abord déclaré le Brésilien.

« On peut faire très mal à l'adversaire »