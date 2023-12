Révolution au PSG, Luis Enrique dit tout

Alexis Brunet

Pour succéder à Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire appel à Luis Enrique. L'Espagnol est reconnu comme étant un entraîneur expérimenté. Il a notamment remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Le coach parisien base son jeu sur la possession. Un précepte qu'il essaye d'inculquer à ses joueurs chaque jour.

Le PSG de cette saison n'a plus grand-chose à voir avec celui de l'année dernière. Que cela soit au niveau du coach, de l'effectif ou bien de l'identité de jeu, tout a changé. Les dirigeants parisiens ont décidé d'opter pour un nouveau projet et Luis Enrique a été choisi pour l'incarner. L'Espagnol est arrivé cet été avec des principes bien à lui, et l'on n'a pas tardé à le voir sur le terrain.

Luis Enrique aime la possession

La philosophie de jeu de Luis Enrique est basée en grande partie sur la possession. Le coach du PSG a détaillé à PSG TV comment il faisait pour que ses joueurs mettent en place au mieux ce précepte. « Nous nous entraînons tous les jours pour cela. Il n'y a pas qu'un message à faire passer, il faut mettre en place les idées de jeu et l'appliquer au terrain. Les joueurs de ce niveau sont habitués à jouer avec de nouveaux entraîneurs, mais tout cela est comme un puzzle. Il faut assembler les pièces et c'est ce que nous faisons depuis le début, en fonction des joueurs, des connexions, des adversaires... Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. »

Mbappé et les autres

Le PSG a donc très souvent de hauts pourcentages de possession lors de ces matches, mais la finition de certains attaquants laisse parfois à désirer. Hormis Kylian Mbappé qui surnage, la plupart des autres attaquants ont un peu de mal. Randal Kolo Muani n’arrive toujours pas à répéter les performances aperçues du côté de Francfort. Gonçalo Ramos aussi ne se montre pas tout à fait tueur pour le moment. Ousmane Dembélé, bien que parfois maladroit devant le but, est tout de même le meilleur passeur parisien, avec cinq passes décisives en Ligue 1.