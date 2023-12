PSG : Un cadre du vestiaire se lâche sur Zaïre-Emery

Benjamin Labrousse

Phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery fait les beaux jours du PSG. Désormais indiscutable au sein de la formation de Luis Enrique, le joueur de 17 ans semble être parfaitement intégré au vestiaire parisien. Capitaine du club, Marquinhos s’est exprimé à propos du jeune milieu de terrain, affirmant que les prouesses de ce dernier ne le surprenaient pas du tout.

La première partie de saison du PSG aura été marquée par l’avènement d’un phénomène. Agé seulement de 17 ans, Warren Zaïre-Emery s’est offert une place de choix au sein du milieu de terrain parisien. Encensé à de nombreuses reprises par son entraîneur Luis Enrique, le natif de Montreuil semble promis à un grand avenir au PSG.

« Il se donne toujours à fond »

Alors qu’il a découvert l’équipe de France en novembre dernier, Warren Zaïre-Emery s’est également montré décisif avec le PSG. Capitaine du club parisien, Marquinhos s’est exprimé à propos du numéro 33 de son équipe. « Il travaille beaucoup, il est très à l'écoute, il se donne toujours à fond » , a déclaré le défenseur brésilien lors d’un entretien accordé à PSGTV .

« Je ne suis pas vraiment surpris par Warren »