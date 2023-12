Ils sont de retour, le PSG s'évite une grosse galère

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les joueurs du PSG se sont retrouvés ce vendredi au Campus de Poissy après plus d’une semaine de vacances accordée par le club. Aucun retard n’était à signaler dans les rangs parisiens, une satisfaction pour la direction, alors que plusieurs stars n’ont pas hésité par le passé à prendre leur temps avant de revenir dans la capitale…

L’heure de la reprise a sonné au PSG. Ce vendredi, les joueurs de Luis Enrique se sont retrouvés après huit jours de repos accordés par le club. Le premier rendez-vous de l’année 2024 va vite arriver avec le Trophée des Champions contre Toulouse le 2 janvier prochain sur la pelouse du Parc des Princes, et le PSG pourra aborder ce match sereinement, sans avoir de polémique à gérer comme cela a parfois été le cas lors de la nouvelle année. Les reprises hivernales du club ont en effet parfois été mouvementées dans l’histoire récente.

Lavezzi et Pastore en retard en 2015

Le PSG a en effet dû gérer plusieurs cas épineux par le passé lorsque certaines de ses stars avaient décidé de sécher la reprise de l’entraînement. En janvier 2015, ce sont Ezequiel Lavezzi et Edinson Cavani qui ne s’étaient pas présentés à temps pour le stage organisé à Marrakech, les deux joueurs ayant décidé de prolonger leurs vacances en Amérique du Sud. « Je trouve cela inadmissible et inacceptable , avait alors pesté Laurent Blanc, entraîneur de l’époque. Le club a pris des sanctions. Financières, mais je ne rentre pas dans ce sujet. Et sportives. Là, ça me concerne. C’est moi qui les ai prises avec l’appui, le soutien du club ». Cavani et Lavezzi avaient notamment été mis de côté le temps de deux matches.

« Il y avait des problèmes avec mon vol retour mais c'était surtout ma décision et je savais que je pouvais en subir les conséquences , s’était justifié Edinson Cavani à la radio uruguayenne Sport 890. Je voulais passer du temps avec ma famille. J'ai payé et je crois que je suis encore en train de payer pour cette erreur. Je me suis trompé, j'ai payé et je veux que tout revienne à la normale. »

Cavani récidive trois ans plus tard, Pastore s’y met

Et trois ans plus tard, le Matador avait récidivé avec un autre Argentin, cette fois-ci Javier Pastore. Malgré onze jours de repos accordés par Unai Emery durant la trêve hivernale de la saison 2017/18, les deux anciens joueurs de Palerme s’étaient fait remarquer au PSG par leur absence à la reprise. De quoi créer un malaise dans la capitale. « On doit penser avant de faire des gestes comme ça. Ce n’était pas bon pour tout le monde », lâchait Thiago Silva, alors capitaine. Interrogé par Yahoo Sport , l’Argentin avait pour sa part justifié son retard par l’état de sa femme Chiara, qui était enceinte de huit mois, à qui on avait préconisé d’attendre avant de prendre l’avion afin de lui éviter de longues heures de vol. Javier Pastore avait alors attendu à ses côtés.

Ronaldinho et ses problèmes dentaires

Mais le PSG n’a pas attendu l’arrivée du Qatar avant de devoir gérer ces polémiques hivernales. En décembre 2002, et alors que ses relations avec Luis Fernandez étaient déjà compliquées, Ronaldinho avait débarqué au Camp des Loges avec cinq jours de retard. Le Brésilien justifia son absence pour des raisons médicales, évoquant des problèmes dentaires nécessitant la consultation d’un spécialiste en vue d’une possible opération de la mâchoire. Une explication qui n'a pas convaincu le club qui sanctionna financièrement et sportivement la star brésilienne, ratant au total quatre matches.