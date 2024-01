Mercato - OL : Lyon a trouvé son entraineur !

Arnaud De Kanel

L’OL a connu une première partie de saison catastrophique. Après le départ de Laurent Blanc, Jean-François Vulliez avait assuré l’intérim avant que les dirigeants s’orientent vers Fabio Grosso. L’entraineur italien a ensuite été écarté à la suite de mauvais résultats et il a été question d’une arrivée de Jorge Sampaoli. Mais finalement, Pierre Sage s’est imposé à la surprise générale.

Que la première partie de saison fut laborieuse pour l’OL, longtemps bloqué à la dernière place du championnat. Les Gones ont connu quatre entraineurs différents depuis le début de la saison. Il y a tout d’abord eu Laurent Blanc, puis Jean-François Vulliez, Fabio Grosso et enfin Pierre Sage. Et alors que l’arrivée d’un cinquième coach était dans les tuyaux, Sage a finalement convaincu les dirigeants et il continue de faire remonter son club de cœur au classement.

Textor conforte Sage

L’intérim dure pour Pierre Sage. D’après les informations de L’Equipe , ce dernier ferait l’unanimité au près de John Textor qui serait prêt à continuer avec lui tant que les résultats sont là. Le nouvel entraineur de l’OL a remporté les trois derniers matchs et il a permis au club rhodanien de remonter à la 15ème place, commençant à s’éloigner doucement de la zone rouge. Et s’il se montrait pas forcément serein quant à son avenir avec la victoire face au FC Nantes, Sage est toujours l’entraineur de l’OL et les rumeurs ont disparu.

Sage sera là à la reprise