Mercato - OL : Grosso réclame une fortune après son départ !

L'OL va un peu mieux depuis l'arrivée de Pierre Sage en tant qu'entraîneur. Le coach lyonnais a permis à son équipe de sortir de la zone rouge et ce nouveau souffle va peut-être permettre aux Gones de sauver leur place en Ligue 1. Une mission qui avait préalablement été confiée à Fabio Grosso. L'Italien a été remercié il y a quelques semaines et il demande entre 1,5 et 2M€ à son ancien club.

L'OL a eu beaucoup de mal à se lancer cette saison. D'abord coachés par Laurent Blanc, les partenaires de Corentin Tolisso ont collectionné les mauvais résultats, ce qui a entraîné le départ du champion du monde 1998. Pour le remplacer, les dirigeants lyonnais avaient décidé de nommer un ancien de la maison, Fabio Grosso. Malheureusement pour l'Italien cela s'est mal passé et lui aussi a été remercié au bout de quelques semaines, après une seule victoire en sept matches.

Grosso réclame entre 1,5 et 2M€ à l'OL

Mais l'histoire entre l'OL et Fabio Grosso n'est peut-être pas encore totalement terminée. En effet, d'après les informations du Progrès , le coach italien réclame entre 1,5 et 2M€ à son ancien club. Une somme équivalente à son contrat et celui des membres de son staff qui courent normalement jusqu'en juin prochain.

Sage a réveillé l'OL

Longtemps derniers de Ligue 1, les Lyonnais sont récemment sortis de la zone rouge pour la première fois de la saison. Cette réussite est due à Pierre Sage, nouveau coach de l'OL. Ce dernier devait au préalable assurer l'intérim, mais il est possible qu'il reste en poste jusqu'à la fin de la saison. Lyon vient d'enchaîner trois victoires de suite sous ses ordres, contre Toulouse, Monaco et Nantes. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette affronteront Pontarlier en Coupe de France le 7 janvier prochain, pour peut-être une quatrième victoire consécutive, puis ils iront défier Le Havre en Ligue 1.