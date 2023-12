Mercato - OL : Une offensive lancée pour cet international algérien

La rédaction

Alors que le mercato hivernal approche à grande vitesse, l'OL compte bien jouer les premiers rôles. Le club rhodanien, qui dispose d’ailleurs d’une enveloppe de 50M€ pour recruter cet hiver, a plusieurs pistes en tête. D'après la presse anglaise, Lyon s'intéresse fortement à Saïd Benrahma, qui évolue à West Ham, et pourrait dégainer très vite.

L'OL va mieux. Avec sa victoire étriquée contre Nantes mercredi (1-0), Lyon a enregistré un troisième succès de rang en Ligue 1 et s'est même extirpé de la zone rouge. Bien que le club rhodanien a retrouvé des couleurs, plusieurs renforts sont attendus cet hiver sur les bords du Rhône pour la deuxième partie de saison.

L'OL lorgne Saïd Benrahma

Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par le média anglais Talksport , le club rhodanien, qui dispose d'une enveloppe de 50 M€, souhaiterait en effet s'attacher les services du joueur de West Ham Saïd Benrahma pour renforcer son secteur offensif. Et, toujours d'après Talksport , l'OL a de grandes chances dans ce dossier, car le joueur n'aurait pas fermé la porte à un éventuel transfert cet hiver.

Benrahma en manque de temps de jeu à West Ham