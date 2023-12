Mercato - Real Madrid : Une décision va tomber pour ce retour inattendu

Alexis Brunet

Cela fait quelque temps que Raphaël Varane n'est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Le Français n'est pas souvent aligné titulaire par Erik Ten Hag, et il pourrait donc changer d'air cet hiver. L'hypothèse d'un retour au Real Madrid existe, et tenterait le champion du monde, mais la Casa Blanca n'aurait pas encore pris de décision au sujet du recrutement d'un défenseur central.

Les temps sont durs à Manchester United. Les Red Devils viennent d'enchaîner un quatrième match de suite sans victoire. Les hommes d'Erik ten Hag se sont inclinés face à West Ham ce samedi, et ils pointent à la huitième place de Premier League. Face aux Hammers, Raphaël Varane n'était pas sur la feuille de match. Le Français n'est pas titulaire indiscutable dans l'esprit de son coach, qui le laisse souvent sur le banc.

Varane penserait à un retour à Madrid

Cette situation pourrait pousser Raphaël Varane à prendre une grande décision. En effet, d'après les informations d' AS le Français serait tenté par un retour au Real Madrid, un club pour lequel il a joué de 2011 à 2021. La Casa Blanca est en proie à de nombreux problèmes avec ses défenseurs centraux, et les Madrilènes pourraient donc passer à l'action lors du mercato hivernal.

Le Real n'a pas encore pris sa décision