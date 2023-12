Mercato - Real Madrid : Surprise, il va faire son retour en janvier ?

Jean de Teyssière

Quelle hécatombe au Real Madrid ! En plus d'Eder Militao, c'est désormais David Alaba qui s'est rompu le ligament croisé du genou. Le club madrilène a donc perdu deux défenseurs centraux et il n'y a plus de doublure. En attendant, Carlo Ancelotti fait du bricolage avec Aurélien Tchouaméni, mais le retour de Raphaël Varane cet hiver pourrait être une autre solution.

Raphaël Varane est une légende du Real Madrid. Arrivé sur la pointe des pieds et dans un relatif anonymat en 2011, l'ancien défenseur du RC Lens a peu à peu pris du galon, avant de s'imposer comme un titulaire indiscutable avec Sergio Ramos dans l'axe de la défense. Parti à Manchester United en 2021, il pourrait bien faire son grand retour.

Manchester United ne retiendra pas Varane

Selon les informations de Bild , Manchester United ne compte pas retenir Raphaël Varane en cas de bonne offre. L'ancien joueur de l'équipe de France est arrivé en Angleterre contre 40M€ durant l'été 2021. Mais son expérience anglaise n'est pas satisfaisante, lui qui est souvent sur le banc des remplaçants.

Un retour au Real Madrid en janvier ?

Pour combler ce problème de blessure, le Real Madrid est obligé de recruter au poste de défenseur central. Et les dirigeants du Real Madrid pourraient être tentés de faire revenir leur ancien défenseur, Raphaël Varane, qui a joué 360 matchs avec les Merengue entre 2011 et 2021.