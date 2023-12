Mercato - PSG : La stratégie est dévoilée pour le mercato hivernal

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain. D'ici-là, le PSG commence déjà à réfléchir à plusieurs pistes qui sonnent sud-américaines. Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo seraient proches de débarquer dans la capitale, et la stratégie serait claire pour la suite du recrutement.

Le mercato parisien de janvier aura des allures brésiliennes. Ces dernières semaines, le PSG lorgne plusieurs joueurs évoluant dans le championnat brésilien. Pour deux d'entre eux, leur venue ne ferait déjà plus beaucoup de doutes. Pour la suite du mercato, les dirigeants parisiens resteront à l'affût des opportunités qui se présenteront.

Accord de principe pour Beraldo

La première recrue de l'hiver pourrait bien être Lucas Beraldo. Le Brésilien, qui évolue à Sao Paulo devrait arriver dans la capitale française en janvier prochain, puisqu'un accord de principe aurait été trouvé entre le club brésilien et le PSG autour de 20M€. Le défenseur central de 20 ans devra désormais passer sa visite médicale avant que la transaction puisse se faire.

Moscardo, bientôt Parisien ?

L'autre piste étudiée par le PSG pour cet hiver est celle menant à Gabriel Moscardo. Le président des Corinthians, où évolue le milieu défensif de 18 ans, a déjà acté son départ : « C’est un joueur avec peu de temps dans le monde professionnel, j’aimerais qu’il reste beaucoup plus longtemps. Mais malheureusement le cycle est arrivé (à sa fin, ndlr), sa tête est ailleurs aussi, on lui a donné la liberté de choisir, qu’il soit heureux. Nous nous dirigeons vers cela. » Selon le journaliste Abdellah Boulma, son arrivée ne serait plus qu'une question de jours.

Le PSG regarde les oppourtunités