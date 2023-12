Mercato - PSG : Deux transferts bouclés, des échecs déjà annoncés ?

Thibault Morlain

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. L’occasion pour les différents clubs de notamment faire venir du sang neuf en vue de la seconde partie de saison. Une opportunité dont le PSG souhaiterait profiter pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Ainsi, des recrues sont attendues avec notamment les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance du Brésil. Alors qu’on va attendre de voir ce que donneront les deux joueurs sur le terrain, les derniers recrutements hivernaux du PSG n’ont pas forcément été une grande réussite.

Premier de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a atteint ses objectifs pour cette première partie de saison. Pour autant, les résultats obtenus par le club de la capitale laissent quelque peu à désirer et il faudra revenir meilleur en 2024 pour espérer mieux. Pour cela, le PSG compte se renforcer en janvier, profitant ainsi du mercato hivernal pour offrir des renforts à Luis Enrique. Deux renforts se profileraient déjà à Paris avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance de Sao Paulo et de Corinthians. De plus, il n’est pas exclu que d’autres joueurs viennent au PSG durant le mois de janvier.

Quelques réussites et beaucoup de ratés en hiver !

Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo devraient donc s’ajouter à la liste des recrues hivernale du PSG. Et depuis la prise de pouvoir de QSI au sein du club de la capitale, les joueurs arrivés à Paris durant le mois de janvier n’ont pas été les plus convaincantes. Sur cette liste, on peut ainsi retrouver Leandro Paredes, Julian Draxler, Gonçalo Guedes, Giovani Lo Celso ou encore Yohan Cabaye. Pour eux, le PSG n’avait pas hésité à dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros, mais au fil des mois, l’investissement réalisé n’a pas été justifié et ils ont fini par quitter Paris. Lassana Diarra était lui venu pour 0€ à l’hiver, mais là encore, ça n’avait pas été une réussite pour l’international français…



Pour trouver des joueurs qui ont apporté au PSG après un transfert au mercato hivernal, il faut remonter au début du projet QSI. Ainsi, en janvier 2012, le club de la capitale avait notamment fait venir Thiago Motta, Maxwell ainsi qu’Alex. Un an plus tard, le PSG avait recruté Lucas Moura, tandis que David Beckham avait également rejoint Paris pour y terminer sa carrière.

Le PSG va enfin recruter en janvier !

A voir maintenant si Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo rejoindront la case des réussites ou des échecs du mercato hivernal du PSG. En tout cas, ces deux arrivées du Brésil vont mettre fin à une longue inactivité des champions de France lors du mois de janvier. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que le PSG n’a pas recruté durant le mercato hivernal. Il faut remonter à janvier 2019 pour assister à l’arrivée d’un joueur à la moitié de la saison. C’était Leandro Paredes, recruté au Zénit Saint-Pétersbourg.