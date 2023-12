Mercato - PSG : Une erreur à 45M€ révélée pour ce transfert

Thibault Morlain

Si tout se passe bien, le PSG devrait s'offrir les services de Gabriel Moscardo dans les semaines à venir. Moyennant un transfert à 22M€, le Brésilien pourrait quitter Corinthians pour rejoindre Paris. Un transfert qui ne manque pas de mettre en colère l'actuel président du club paulista. Ce dernier a alors pointé du doigt une erreur de la précédente direction, qui coûte aujourd'hui beaucoup d'argent à Sao Paulo.

Si le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, le PSG pourrait déjà avoir bouclé ses deux premiers transferts de janvier. En effet, le club de la capitale devrait aller piocher au Brésil avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance respectivement de Sao Paulo et de Corinthians. A 18 ans, le milieu de terrain brésilien est donc attendu à Paris. Un transfert de Moscardo qui fait d'ailleurs enrager son président, Augusto Melo, regrettant une faute de l'ancienne direction.

« On aurait pu le vendre pour 40, 45 M€ »

Alors que le Corinthians s'apprête donc à vendre Gabriel Moscardo pour 22M€, Augusto Melo l'a quelque peu en travers de la gorge. En effet, le président du club paulista estime que si les choses avaient été bien faites, il aurait pu tabler sur un transfert à 45M€ : « Ce joueur a un contrat. Tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n’ont-ils pas fait la même chose avec ce joueur ? Quand le président actuel m’a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j’étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre. Le gosse a fait trois, quatre mois de bons. J’ai même parlé avec le joueur. Je lui ai dit : « je suis contre ton transfert, tu as encore beaucoup à offrir aux Corinthians, tu dois mûrir, nous donner des titres. Tu peux aller aux Jeux olympiques, aller en Sélection A ». Cela étant, on aurait pu le vendre pour 40, 45 M€. Je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j’ai à nouveau dit non à une offre de 20 M€, sauf que nous n’étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait est qu’aujourd’hui le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu’on nous propose. Donc si on n’accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. Ça n’arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats ».

