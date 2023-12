Mercato - OM : Aubameyang est fixé pour cet hiver

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de 4e meilleure attaque de Ligue 1 à mi-saison, l'OM va-t-il envisager de recruter un profil offensif supplémentaire durant le mercato hivernal ? Pablo Longoria a fait le point à ce sujet en conférence de presse, et le président olympien semble exclure l'arrivée d'un nouvel attaquant en janvier.

Cela fait maintenant plusieurs matchs que Gennaro Gattuso a changé son système tactique, faisant évoluer l'OM en 3-5-2 avec deux attaquants de pointe. Un choix radical qui a permis au club phocéen d'obtenir de meilleurs résultats, mais qui pourrait donc impliquer le recrutement d'un nouvel attaquant cet hiver, d'autant que plusieurs joueurs africains de l'OM seront concernés par la CAN.

Un joueur de l’OM se lâche sur Aubameyang https://t.co/j9vuMGux4K pic.twitter.com/6l2jLFurNY — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« Un mercato doit être adapté »

Interrogé en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria s'est confié sur la potentielle arrivée d'un élément offensif à l'OM : « Un mercato doit être adapté à un entraîneur. Avec un système à deux attaquants, j'ai toute la confiance dans mes attaquants. Aubameyang et Vitinha sont premiers attaquants et Harit et d'autres joueurs sont plus comme deuxième attaquant ». En clair, selon le président de l'OM, son effectif est suffisamment garni à ce poste, et aucun autre attaquant ne devrait être recruté en janvier pour venir épauler Pierre-Emerick Aubameyang qui reste la star de l'attaque.

L'OM a des options