Mercato - OM : Le boss vend la mèche pour cet hiver ?

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, l'OM se retrouve-t-il dans l'obligation de vendre certains éléments pour rester à flot sur le plan financier ? Pablo Longoria a fait le point à ce sujet en conférence de presse, et le président du club phocéen n'exclut aucun mouvement dans les semaines à venir.

Après avoir vécu un été très agité avec pas moins de neuf nouvelles recrues attirées au cours du mercato, l'OM réserve-t-il autant de mouvements pour le mois de janvier ? Avec les nombreux joueurs qui déserteront l'effectif pour se rendre à la CAN, Pablo Longoria se retrouve obligé d'anticiper afin de pouvoir offrir une équipe compétitive à son entraîneur, Gennaro Gattuso. Interrogé jeudi en conférence de presse pour son bilan de mi-saison, le président de l'OM a évoqué sans détour le mercato hivernal.

« Nous n'avons pas besoin de vendre »

« Sommes-nous obligés de vendre? Non parce que nous n'avons pas besoin de trésorerie. On peut finir le 30 juin avec un exercice similaire avec celui de la saison dernière. On a un effectif avec une masse salariale de Ligue des champions. On doit aussi regarder la situation sur trois ou quatre ans. Si on prenait six joueurs pour compenser les départs à la CAN, ce serait irresponsable. On est à l'écoute de ce que le mercato nous offre sans mettre en difficulté les finances de la saison et à venir. Ce n'est pas une nécessité pure et dure de prendre des joueurs en prêt mais ça peut être un choix. On peut aussi faire le choix de libérer de la masse salariale », explique Longoria, qui n'exclut aucune possibilité cet hiver même si l'OM n'a pas de besoin urgent au niveau des ventes.

« Si on peut améliorer l'effectif, on le fera »