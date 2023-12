Mercato - OL : Un recrutement de folie à 50M€ ?

Thibault Morlain

Enfin sorti de la zone rouge, l’OL espère maintenant inverser la tendance en seconde partie de saison. Et pour cela, les Gones de John Textor comptent se montrer actif sur le mercato hivernal. A Lyon, on dispose d’ailleurs d’une enveloppe de 50M€ pour recruter durant le mois de janvier. Des moyens importants qui pourraient permettre à l’OL de considérablement se renforcer alors que plusieurs recrues seraient ciblés.

En 2024, l’OL reviendra avec de toutes nouvelles intentions après des derniers mois très compliqués. Et les Gones devraient considérablement changer de visage dans les semaines à venir. En effet, le mercato hivernal s’annonce très mouvementé sur les bords du Rhône. Deux arrivées seraient d’ailleurs d’ores et déjà actées avec les renforts de Lucas Perri et Adryelson en provenance de Botafogo. Mais ça ne s’arrêtera pas là. Disposant d’un budget de 50M€ pour janvier, l’OL prépare du lourd comme le révèle L’Equipe ce samedi.

Renforcer la défense centrale

Durant ce mois de janvier, l’OL aurait l’intention de faire venir au moins un joueur à chaque ligne. A quoi faut-il alors s’attendre avec ce budget de 50M€ ? Pour ce qui est de la défense centrale, en plus d’Adryelson, Lyon aurait coché le nom de Clément Lenglet, aujourd’hui prêté par le FC Barcelone à Aston Villa. Mais recruter l’international français s’annonce très compliqué face à la concurrence du Bayern Munich et du Milan AC, d’autant plus qu’Unai Emery souhaite également conserver Lenglet chez les Villans. Pour ce qui est de Nayef Aguerd (West Ham), le rêve serait impossible…

Un milieu international à l’OL ?

L’OL devrait également faire de l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain sa priorité. Reste à trouver l’heureux élu. Alors que Baptiste Santamaria (Rennes) aurait été sondé, à Lyon, on souhaiterait plutôt s’offrir les services d’un joueur international. Ainsi, le dossier Rade Krunic (Milan AC) aurait été relancé après avoir été ouvert durant l’été. Le Bosnien cocherait toutes les cases voulues par l’OL.

Ça va bouger en attaque !

Vient ensuite le secteur offensif pour l’OL. Outre Nayef Aguerd, un autre joueur de West Ham serait ciblé : Saïd Benrahma. L’Algérien pourrait d’ailleurs être tenté de rejoindre l’effectif lyonnais. De même, l’actuel 15ème de Ligue 1 penserait encore au Belge de d’Almeria, Largie Ramazani. A la recherche également d’une doublure à Alexandre Lacazette, l’OL pourrait en revanche devoir faire une croix sur Hugo Ekitike, l’arrivée du joueur du PSG étant trop complexe, notamment face à l’intérêt de Newcastle.