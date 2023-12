Mercato - PSG : Feu vert, un double transfert est acté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les blessures de Presnel Kimpembe et de Fabian Ruiz vont pousser le PSG à passer à l'action sur le marché des transferts. Le club parisien devrait, sauf incroyable revirement de situation, accueillir un nouveau défenseur central et un milieu de terrain. Deux jeunes joueurs brésiliens sont attendus à Paris dans les prochains jours.

Décidément, les coups durs s'enchaînent au PSG. Après la blessure à l'épaule de Fabian Ruiz, le club parisien a appris qu'il devrait faire sans Presnel Kimpembe durant le reste de la saison. Le défenseur français a décidé de subir une nouvelle intervention chirurgicale afin de se laisser une chance de retrouver le haut niveau. Un vide qui devrait vite être comblé par le PSG.

Le petit nouveau du PSG suit les traces de Kylian Mbappé ? https://t.co/vxUVrtNeVB pic.twitter.com/TUoH7fOvYB — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Beraldo va remplacer Kimpembe

Comme annoncé par L'Equipe , le PSG va remplacer Kimpembe lors du mercato d'hiver. L'heureux élu devrait être Lucas Beraldo, sous contrat avec le FC Sao Paulo. Agé de 20 ans, le défenseur serait proche de parvenir à un accord total avec le club parisien. Le deal devrait être bouclé dans les prochains jours et atteindre les 20M€.

Un autre Brésilien en approche