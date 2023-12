Mercato - PSG : Un champion du Monde signe à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a fait une annonce surprise mercredi soir en officialisant la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe jusqu'en 2026. Une marque de confiance absolue envers le champion du Monde 2018, écarté des terrains depuis plusieurs mois à cause d'une blessure, et qui s'apprête même à être opéré de nouveau.

Le 28 novembre dernier, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que le PSG avait soumis une belle offre de prolongation de contrat à Presnel Kimpembe (28 ans) malgré sa blessure longue durée qui l'éloigne des pelouses depuis le mois de février 2023. Et les négociations ont finalement été conclues très rapidement entre le PSG et le champion du Monde 2018...

Kimpembe a signé sa prolongation au PSG

Mercredi soir, après la victoire contre le FC Metz (3-1), le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Kimpembe qui a signé jusqu'en 2026 avec son club formateur : « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible », a expliqué le défenseur central dans le communiqué officiel du PSG.

Nouvelle opération en vue