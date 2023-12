Mercato – OM : Longoria fait une grande annonce

Jean de Teyssière

L'OM va-t-il être actif sur le marché des transferts cet hiver ? Lors de la précédente fenêtre hivernale, le club marseillais avait notamment fait sensation en recrutant l'attaquant portugais Vitinha, contre la somme record de 32M€. Pablo Longoria a donné quelques indices sur le mercato que va effectuer l'OM mais ne devrait pas toucher à la ligne d'attaque, qui semble convaincre le dirigeant espagnol.

Hormis Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, les attaquants de l'OM peinent à trouver le fond des filets. Symptômes de cette inefficacité offensive, Chancel Mbemba est le deuxième meilleur buteur marseillais, avec cinq buts inscrits. Les autres attaquants sont loin des standards que l'on peut attendre d'eux, puisque Vitinha n'a inscrit que 4 buts, tout comme Ismaïla Sarr. Amine Harit et Iliman Ndiaye ont eux inscrit respectivement deux et un but. Joaquin Correa n'a lui inscrit aucun but. Insuffisant.

«J'ai toute la confiance dans mes attaquants»

L'arrivée de Gennaro Gattuso semble avoir bouleversé les plans de l'OM puisque le coach italien souhaite évoluer avec deux attaquants. Pablo Longoria semble pour le moment satisfait de la qualité de ses attaquants : « Un mercato doit être adapté à un entraîneur. Avec un système à deux attaquants, j'ai toute la confiance dans mes attaquants. Aubameyang et Vitinha sont premiers attaquants et Harit et d'autres joueurs sont plus comme deuxième attaquant. »

«On commence à avoir le vrai niveau d'Iliman Ndiaye»