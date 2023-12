Mercato - OM : C'est déjà fini pour ce flop à Marseille ?

Thibault Morlain

En plus d'Aubameyang, Ndiaye et Sarr, l'OM s'était également renforcé avec l'arrivée de Joaquin Correa au mercato estival. Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, l'Argentin déçoit toutefois depuis son arrivée à Marseille. Et si les deux parties en restaient là ? A l'approche du mercato hivernal, la possibilité de voir Correa s'en aller est évoquée...

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a fait marcher ses contacts en Italie pour renforcer l'OM. Et c'est ainsi que Joaquin Correa est arrivé en provenance l'Inter Milan. A 29 ans, l'attaquant argentin a été prêté avec option d'achat. Une option qui peut d'ailleurs devenir obligatoire à certaines conditions. Mais rien ne dit que Correa deviendra un joueur de l'OM à part entière...

Correa galère à l'OM

Compte tenu du CV de Joaquin Correa, on attendait beaucoup de lui à l'OM. Mais jusqu'à présent, son arrivée à Marseille s'avère être un véritable flop. N'ayant disputé que 544 minutes avec le club phocéen, Correa n'a jamais été décisif, tandis que son investissement sur le terrain a souvent été critiqué.

Un retour à Estudiantes ?