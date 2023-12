Mercato - PSG : Il signe à Paris et s'enflamme

Thibault Morlain

Entré dans sa dernière année de contrat au PSG, Presnel Kimpembe voyait des questions se poser sur avenir. Finalement, l'annonce est tombée ce mercredi soir après la victoire face à Metz. Dans un communiqué, le PSG a officialisé la prolongation de Kimpembe, désormais lié jusqu'en 2026. Pour le plus grand plaisir du principal intéressé...

Alors que Presnel Kimpembe aurait pu partir libre à l'issue de la saison étant en fin de contrat au PSG, cela n'arrivera pas. Le10sport.com vous avait révélé que Paris était passé à l'action pour la prolongation de son défenseur et ce mercredi, l'officialisation est tombée. Kimpembe est désormais liée jusqu'en 2026 avec le PSG.

L'histoire continue ❤️💙#Kimpembe2026 #MadeInParis pic.twitter.com/cXZLDmW0xw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2023

« Je suis très heureux »

Dans le communiqué du PSG, Presnel Kimpembe a pris la parole à propos de cette signature. Le titi parisien a alors fait part de sa joie : « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible ».

« Une journée particulière pour moi »