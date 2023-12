Mercato - Real Madrid : Mbappé éclipsé, tout aurait pu basculer

Jean de Teyssière

Le destin d'un joueur se joue souvent à peu de choses. Monstrueux lorsqu'il jouait à Birmingham, Jude Bellingham était suivi de près par Manchester United en 2020. Mais une lutte de pouvoir entre Sir Alex Ferguson, qui voulait le faire venir et John Murtough, directeur sportif du club mancunien a changé son avenir. Résultat, Bellingham est parti à Dortmund, avant de signer et briller avec le Real Madrid, allant jusqu'à éclipser Kylian Mbappé.

Jude Bellingham est déjà en train de marquer les esprits avec le Real Madrid. L'international anglais, arrivé cet été, n'a pas mis beaucoup de temps à se mettre les supporters madrilènes dans la poche. Sa capacité à marquer de nombreux buts (18 en 24 matchs toutes compétitions confondues) lui permet d'éclipser Kylian Mbappé, qui se fait de moins en moins désirer au Real Madrid. D'ailleurs, selon Transfermarkt , les deux joueurs ont désormais la même cote sur le mercato (180M€), à égalité avec Erling Haaland.

Bellingham, des stats à la CR7

Au bout de quinze matchs avec le Real Madrid, Jude Bellingham avait déjà fait mieux que Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait inscrit 13 buts, tandis que Jude Bellingham en avait inscrit 14. Des statistiques qui montrent à quel point le milieu de terrain de 20 ans est déjà indispensable au Real Madrid. Mais une décision prise trois ans plus tôt aurait pu tout changer.

Un transfert à Manchester United qui aurait pu tout changer