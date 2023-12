Mercato - PSG : Le «nouveau Messi» fait une énorme annonce pour son transfert

Jean de Teyssière

Le PSG mise sur la jeunesse pour l'avenir. La piste menant à Lucas Beraldo serait déjà bouclée, et le club de la capitale lorgnerait aussi Claudio Echeverri. Le milieu offensif évolue pour le moment à River Plate mais son profil est suivi de près par de nombreux cadors européens. Et Echeverri a annoncé qu'il ne prolongerait pas avec River Plate, laissant la porte grande ouverte à un départ.

Le PSG a un œil sur le continent sud-américain, notamment dans le championnat du Brésil. Le club de la capitale s'intéresse à de nombreux joueurs, comme Lucas Beraldo, qui devrait d'ailleurs passer sa visite médicale dans les prochains jours. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG veut Echeverri

Bénéficiant d'une clause libératoire de 30M€, Claudio Echeverri fait logiquement l'objet de convoitises en Europe. Le PSG est intéressé par le profil du milieu offensif de seulement 17 ans, tout comme le FC Barcelone, l'AS Rome, Manchester City, l'AC Milan ou encore le Real Madrid. Echeverri avait récemment écarté tous ces prétendants, sauf un : « J'aimerais jouer pour Barcelone, à part River, parce que je suis un grand fan de Messi et que je l'ai toujours regardé jouer pour Barcelone. »

«Je ne vais pas renouveler, je continuerai encore six mois ou un an»