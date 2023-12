Mercato - PSG : 20M€ lâchés, la première recrue hivernale est annoncée

Thibault Morlain

Alors que Presnel Kimpembe n’est finalement pas prêt de rejouer avec le PSG, le club de la capitale s’est mis en quête d’un renfort en défense centrale. Et finalement, Paris va trouver son bonheur du côté du Brésil. Ces derniers jours, le dossier Lucas Beraldo avait été révélé. Et voilà que le transfert du Brésilien de Sao Paulo au PSG serait bouclé.

Cet hiver, le PSG va prendre l’accent brésilien. Souhaitant apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique et répondre aux besoins de l’entraîneur espagnol, Luis Campos est parti piocher au Brésil. Alors que Gabriel Moscardo doit arriver de Corinthians, le premier à rejoindre le PSG devrait être Lucas Beraldo (Sao Paulo).

Beraldo, première recrue hivernale du PSG

Le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais le PSG tiendrait déjà sa première recrue de janvier. En effet, ce samedi, Fabrizio Romano a sorti son traditionnel « Here we go » pour annoncer la venue du Brésilien à Paris. Un accord verbal aurait été trouvé entre les différentes parties et désormais, Sao Paulo et le PSG prépareraient les derniers documents pour boucler l’affaire à 100%. De son côté, Beraldo patiente dans l’attente de sa visite médicale.

Un transfert à 20M€

Le PSG va donc accueillir Lucas Beraldo dans les prochains jours. Pour cela, le club de la capitale a dû sortir le carnet de chèques pour parvenir à un accord avec Sao Paulo. Et finalement, selon le journaliste italien, l’accord de Beraldo porterait sur un montant de 20M€, sans bonus.