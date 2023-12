Mercato - PSG : Paris en rêve, une opportunité à 58M€ est révélée

Hugo Chirossel

Alors que Bernardo Silva quitté la Ligue 1 et l’AS Monaco en 2017 pour rejoindre Manchester City, le PSG aimerait bien le faire revenir dans le championnat de France. Le club de la capitale a tenté à plusieurs reprises de s’attacher les services de l’international portugais ces dernières années, sans succès. Désormais, 60M€ suffiraient pour recruter le milieu de 29 ans.

Coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, Bernardo Silva pourrait le retrouver, mais cette fois-ci sous les couleurs du PSG. C’est en tout cas qu’ont essayé de faire les dirigeants parisiens l’été dernier. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’international portugais (87 sélections) est un rêve de longue date du club de la capitale, qui a tenté à plusieurs reprises de s’attacher ses services, mais la porte s’est rapidement fermée lors du dernier mercato estival.

Mercato - PSG : Le coup de théâtre est confirmé https://t.co/cyHNhh6TGu pic.twitter.com/88mtAeyFmf — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Bernardo Silva à une clause de 58M€

En effet, après avoir réalisé le triplé, coupe, championnat et Ligue des champions, Bernardo Silva a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2026. Mais selon les informations révélées par Le 10 Sport en août dernier, le nouveau bail du Portugais comporte une clause libératoire de 50 millions de livres, soit environ 58M€. Une information confirmée par le Daily Star , qui précise qu’un départ dès le mois de janvier n’est pas à l'ordre du jour. Cependant, il n’est pas impossible que l’été prochain, après sept ans passés dans le nord de l’Angleterre, Bernardo Silva soit intéressé à l’idée de changer d’air.

Le PSG avant un retour à Benfica ?