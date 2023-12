Mercato - PSG : Il claque la porte à Paris, «ce fut un déchirement» 

Thibault Morlain

Passé par le centre de formation du PSG, Théo Epailly n’aura finalement pas réussi à exploser au sein du club de la capitale. Pour lui, l’aventure parisienne s’est d’ailleurs terminée lors de la saison 2017-2018. Il a ainsi quitté le PSG et revenant sur cette décision, Epailly a expliqué à quel point cela n’a pas été facile pour lui par la suite…

Le PSG dispose de l’un de meilleurs centres de formation en Europe. Mais forcément, la concurrence est rude et les places sont chères. Ainsi, depuis plusieurs années maintenant, le club de la capitale voit plusieurs de ses espoirs s’en aller pour tenter leur chance ailleurs. Théo Epailly a lui aussi décidé de quitter le centre de formation du PSG. Un choix expliqué par le principal intéressé…



« Cette décision a été très compliquée à prendre pour moi »

Pour les médias du PSG, Théo Epailly est revenu sur son expérience à Paris, mais aussi son départ du club de la capitale lors de la saison 2017-2018. L’ancien membre du centre de formation du PSG a alors confié : « Cette décision a été très compliquée à prendre pour moi car Paris est le club de mon coeur, celui que je supporte depuis enfant. C'était un rêve absolu de porter le maillot rouge et bleu. Toute ma famille a toujours encouragé le club, ce fut un déchirement pour tous mes proches lorsque j'ai fait cette annonce. Je me suis blessé après avoir disputé six matchs avec les U19 Nationaux et à mon retour j'ai senti que je n'entrais plus dans les plans du staff car d'autres Titis performaient à mon poste. Cette période a été compliquée à vivre, surtout que la sélection du Portugal m'avait convoqué à plusieurs reprises sans que je ne puisse y répondre favorablement car j'étais blessé ».

« Il fallait que je retrouve rapidement du temps de jeu »