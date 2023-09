Mercato - PSG : Vers une troisième opération Bernardo Silva !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir tenté de recruter Bernardo Silva en 2022 et 2023, le PSG ne lâche pas sa proie. Selon nos informations, Paris songe toujours à mettre la main sur l’international portugais. D’autant plus qu’il dispose d’une faible clause libératoire à partir de l’été 2024…

1/ Première tentative

Le PSG apprécie Bernardo Silva depuis des années. Avant même l’arrivée de Luis Campos aux commandes du recrutement parisien, le club de la capitale a des vues sur les performances de l’international portugais qui illumine le jeu de Manchester City depuis son départ de Monaco, en 2017. Mais la prise de fonction de Luis Campos au PSG accélère clairement les choses. Très rapidement, à l’été 2022, Bernardo Silva devient une priorité. Il fait même partie des discussions entre le PSG et Kylian Mbappé, qui évoquent les contours d’une prolongation de contrat totalement inattendue à l’époque. A l’instar de Milan Skriniar et Ousmane Dembélé, Bernardo Silva fait partie des joueurs que Mbappé apprécierait beaucoup de voir débarquer dans la capitale, à ses côtés. Luis Campos s’active donc pour tenter un coup. Mais la réponse de Manchester City est immédiate : NON. Veto général du club comme de Pep Guardiola. De son côté, Bernardo Silva ne souhaite pas ternir ses excellentes relations avec les dirigeants de City. Malgré ses envies de relever un nouveau challenge, il se range derrière la position des Citizens . Mais Paris prépare déjà la seconde tentative…

2/Deuxième essai

Au mercato hivernal 2022, le PSG maintient le contact avec Bernardo Silva et son agent, Jorge Mendes. Nouvelle prise de température auprès de Manchester City et nouveau refus. Paris ne fera rien en janvier 2023 mais prévoit déjà l’offensive à venir pour l’été. De son côté, Bernardo Silva envisage de plus en plus un départ. Et l’extraordinaire saison de la bande à Erling Haalang conforte le Portugais dans son désir de partir. Après un triplé historique Coupe d’Angleterre, Premier League et Ligue des Champions, le natif de Lisbonne souhaite partir par la grande porte. Il demande alors, officiellement, à ses dirigeants de partir. Jorge Mendes se charge de mener les discussions quand, de son côté, le PSG s’accorde déjà avec Bernardo Silva sur les conditions de sa possible venue. Un deal est trouvé en secret : si le milieu de terrain de 29 ans parvient à partir de Manchester City, c’est au PSG qu’il signera. Les autres opportunités comme celle du FC Barcelone (son rêve d’enfant) ne tiennent pas, financièrement. Paris sera la seule option. Mais pour le deuxième essai concret du PSG ne prend pas. Manchester City refuse une nouvelle fois de parler d’un départ. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur est bloqué, malgré sa forte envie de partir.

3/2024 : La troisième sera la bonne ?

A la fin de l’été 2023, Manchester City et Bernardo Silva officialisent le fait que le Portugais ne rejoindra pas le PSG. Pour cela, les deux parties ont signé un nouveau contrat. Désormais, Bernardo Silva est lié avec le club anglais jusqu’en juin 2026. La fin d’un rêve pour le PSG ? Non, bien au contraire… En effet, Jorge Mendes a conditionné la signature de son joueur à l’intégration d’une clause libératoire. Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva peut partir à partir du 1er juillet 2024 si un montant de 50 millions de Livres, soit 58 millions d’euros. Un prix plus qu’accessible qui pourrait donc permettre au PSG de mettre la main sur l’international portugais l’été prochain. Il s’approchera alors de ses 30 ans (10 août), avec l’envie de prouver une nouvelle fois sa valeur dans un club dont il semble être, clairement, le chaînon manquant. Un milieu de terrain polyvalent capable de créer le jeu, les espaces et le danger. Mais aussi, un argument de poids pour donner envie à un certain Kylian Mbappé de rester…