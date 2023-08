Mercato - PSG : Bernardo Silva, c’est bien 50 millions !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir tenté de s’offrir Bernardo Silva cet été, le PSG a dû se rendre à l’évidence et jeter l’éponge. Intransférable, le Portugais a même récemment prolongé son contrat avec Manchester City. Mais le10sport.com a pu avoir confirmation : il y a bien une clause libératoire dans son contrat. Et Paris pourra l’activer dès 2024…

Par tous les moyens, le PSG a tenté de convaincre Manchester City. En vain. Les offres et les arguments parisiens n’ont pas suffi, les Citizens ne voulant pas entendre parler d’un départ de leur artiste portugais. Pourtant, comme révélé par le10sport.com , Bernardo Silva souhaitait partir et priorisait une arrivée au PSG. Il s’est finalement rangé derrière la volonté de ses dirigeants, acceptant ensuite de rester et de prolonger son contrat. A une condition…

Une clause libératoire alléchante

Comme révélé par la presse portugaise, Bernardo Silva a accepté de prolonger à Manchester City en intégrant une clause libératoire. Le 10 Sport a eu confirmation de l’existence de cette clause. Elle ne peut, toutefois, être activée qu’à partir de l’été 2024. Bernardo Silva jouera donc, sous la tunique mancunienne, encore une saison, quoi qu’il arrive. Et son montant est bien de 50 millions de Livres, soit environ 58 millions d’euros.

Le PSG pourrait revenir à la charge

Si le PSG a fait le deuil de Bernardo Silva, et s’est tourné vers Ousmane Dembele, il n’est clairement pas impossible de voir Paris revenir à la charge en 2024. Le patron du recrutement, Luis Campos, est convaincu qu’il peut apporter un plus au PSG et il sera très certainement dans la bataille, dans un an, pour le prodige portugais.