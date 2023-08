Mercato : Le boss de l’OM évoque deux dossiers brûlants ! 

Alexis Brunet

Ce lundi, l'OM a présenté à la presse sa nouvelle recrue, Joaquin Correa. Cela a aussi été l'occasion pour Pablo Longoria de s'exprimer sur la suite du mercato marseillais, et notamment les cas Mattéo Guendouzi et Azzedine Ounahi. S'il a confirmé que le Français était bien sur le départ, en revanche le Marocain ne devrait pas bouger.

Marseille a réussi pour le moment un mercato ambitieux, au moins en termes de quantité. Sept joueurs ont déjà rejoint l'OM. Le dernier en date est Joaquin Correa. L'Argentin débarque de l'Inter Milan, en prêt payant à 2M€, avec une option d'achat à 10M€, en cas de qualification en Ligue des Champions. Il était d'ailleurs présenté à la presse ce lundi, aux côtés de son président, Pablo Longoria.

Pablo Longoria s'exprime sur Guendouzi et Ounahi

Lors de la conférence de presse de présentation de Joaquin Correa, le président de l'OM, Pablo Longoria, a été interrogé sur des possibles ventes de Mattéo Guendouzi et d'Azzedine Ounahi. S'il a confirmé que le Français devrait bien partir, il a totalement réfuté les rumeurs d'un départ du Marocain. « Jusqu'au dernier jour, tout est possible. Si on aborde les cas individuels, Guendouzi, on a reçu une offre. Le deal ne s'est pas encore finalisé, il y a encore des choses à régler entre les trois parties. Il y a une offre sur la table. Sur Ounahi, ce n'est pas un sujet d'actualité. Il n'y a pas d'offre, pas d'intention de faire un mouvement pour Azzedine. »

Mercato : L’OM prêt à accepter un transfert de dernière minute ? https://t.co/bH4w9FmiN7 pic.twitter.com/1qugdTuHyF — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Murillo arrive à l'OM

Il devrait donc y avoir encore du mouvement à l'OM. En plus du probable départ de Mattéo Guendouzi, un dernier joueur pourrait arriver. Il s'agit du latéral droit d'Anderlecht, Michael Murillo, qui se serait déjà mis d'accord avec Marseille. Son transfert devrait coûter 3M€ à Pablo Longoria, et il devrait être officialisé dans les prochains jours.