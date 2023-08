Mercato : Le boss de l’OM change tout et répond aux critiques

Alexis Brunet

Cet été, déjà sept joueurs ont rejoint l'effectif de l'OM. Si certains y voient quelque chose de bénéfique pour le club phocéen, beaucoup y voient un manque de stabilité pour Marseille. Lors de la présentation à la presse de Joaquin Correa, le président marseillais, Pablo Longoria, est revenu sur ce mode de fonctionnement, et il a répondu aux critiques.

Actuellement l'OM est plutôt à la joie en Ligue 1. Le club phocéen est deuxième du championnat, juste derrière l'AS Monaco, seulement distancé à la différence de but. Cela tranche avec le parcours européen de Marseille. Les hommes de Marcelino se sont fait éliminer lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, face au Panathinaïkos. Le début de saison de l'OM est donc contrasté.

L'OM a changé une grande partie de son effectif

Peut-être que pour espérer passer le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, un peu de stabilité n'aurait pas fait de mal à l'OM. Cet été Marseille a en effet changé une grande partie de son effectif. Un nouveau coach est arrivé, ainsi que déjà sept nouveaux joueurs avec l'arrivée de Joaquin Correa, et même huit, avec celle très probable de Michael Murillo.

Pablo Longoria se justifie sur le manque de stabilité à l'OM