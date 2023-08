EXCLU - Mercato - PSG : C’est terminé pour Bernardo Silva !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Bernardo Silva depuis un an et en pole position pour accueillir le Portugais cet été, le PSG ne réalisera pas le gros coup de l’été. Selon nos informations, la star de Manchester City a trouvé un accord pour prolonger son contrat. Le rêve parisien prend fin.

Le PSG y aura cru jusqu’au bout pour Bernardo Silva. De la première offensive en juin 2022 jusqu’à la dernière, une offre de 60 millions d’euros, courant juillet 2023. A chaque fois, Manchester City a répondu la même chose : « C’est non » . Déterminé à conserver son maître à jouer, City a remporté la partie.

Paris et Barcelone, c’est terminé

Courtisé par le PSG, qui était sa priorité en cas de départ, Bernardo Silva avait également le FC Barcelone sur lui. Séduit par le projet parisien de Luis Campos, qu’il connaît très bien, le Portugais avait aussi l’opportunité de réaliser son rêve d’enfant, porter la tunique blaugrana. Ce ne sera ni l’un, ni l’autre. Manchester City a tout verrouillé. Et va conserver son joueur.

Prolongation actée

Selon nos informations, Bernardo Silva et Manchester City ont trouvé un accord. Les deux parties se sont mises d’accord pour prolonger le contrat du joueur. Sauf retournement de situation, il va ajouter deux ans de plus à son bail. Le PSG, qui avait déjà jeté l’éponge, dit adieu à son plus grand rêve de l’été…