PSG : Barcelone est fixé à 99% pour Neymar

Benjamin Labrousse

Écarté du groupe du PSG pour la rencontre face à Lorient ce samedi soir (0-0), Neymar devrait quitter le club parisien afin de s’engager en faveur d’Al-Hilal. Le FC Barcelone surveillait la situation du joueur de 31 ans, mais le Brésilien et le club saoudien sont tombés d’accord pour un contrat de deux ans. Désormais, le Barça sait que son retour est impossible.

Le mercato estival du PSG prend désormais une tournure totalement différente. Après avoir recruté de nombreux joueurs, le club de la capitale s’apprête à se séparer de plusieurs de ses stars. Si la situation autour de Kylian Mbappé semble clairement s’être apaisée ce dimanche, Neymar ou encore Marco Verratti pourrait très prochainement plier bagages. Ce dimanche, un accord entre la star brésilienne du PSG et Al-Hilal aurait été trouvé selon les informations de l’Équipe .

Neymar - PSG : Un accord à 160M€ est trouvé https://t.co/2FnDEInuN5 pic.twitter.com/tABjecS3cJ — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Après Messi, le Barça espérait un retour de Neymar

Alors que Neymar serait sur le point de s’engager en Arabie Saoudite, le FC Barcelone va donc une fois de plus manquer un gros coup sur le mercato estival. Après avoir tenté de boucler le retour de Lionel Messi il y a plusieurs mois, le club Blaugrana aurait aimé pouvoir finaliser celui de Neymar, six ans après son départ pour 222M€ vers le PSG. Mais selon Relevo , les chances de réussite du Barça pour la signature du numéro 10 du PSG était maigres dès le départ, en raison notamment des conditions économiques d’une telle opération.

Le Barça est certain que Neymar ne reviendra pas au club