PSG : Transfert imminent, le prix de Neymar dévoilé

Ayant joué face au Cerezo Osaka durant la préparation du PSG, Neymar ne devrait visiblement plus reporter le maillot du club de la capitale. Bien que le Brésilien soit sous contrat jusqu’en 2027, son avenir s’écrire loin de Paris. Le transfert de Neymar serait imminent et s’il a été question d’un possible retour au FC Barcelone, c’est en Arabie Saoudite qu’il devrait poser ses valises. Al-Hilal serait tout proche de convaincre le numéro 10 du PSG. Reste maintenant à parvenir à un accord avec la direction parisienne.

L’été dernier, le PSG avait tout fait pour tenter se débarrasser de Neymar, allant même jusqu’à le proposer à Manchester City. En vain. Le Brésilien est finalement resté, mais cet été, la volonté des Parisiens étaient toujours la même avec Neymar : le faire partir. Si les prétendants ont fait défaut il y a un an, un nouvel acteur sur le marché des transferts a tout relancé cet été. En effet, il faut désormais compter avec l’Arabie Saoudite, qui ne cesse d’accueillir de nouvelles stars du football mondial. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema… Ils ont rejoint le championnat local et voilà que Neymar pourrait être le prochain. En effet, selon les derniers échos, Al-Hilal serait tout proche d’accueillir l’ancien joueur du FC Barcelone. Après avoir manqué le coche avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club saoudien pourrait donc accueillir Neymar.

Mbappé : Les joueurs du PSG hallucinent https://t.co/osgNTnsNzH pic.twitter.com/nfJMsERRf0 — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Un transfert à 70-80M€ à Al-Hilal

Mais si Al-Hilal veut accueillir Neymar, il faudra obtenir le feu vert du PSG. Le club saoudien sait déjà à quel point il est difficile de négocier avec le club de la capitale après avoir déjà essuyé deux refus pour Marco Verratti. Al-Hilal devra donc arriver avec un chèque conséquent pour espérer racheter le contrat de Neymar. A quel prix sera alors vendu le joueur acheté pour 222M€ par le PSG ? Selon les informations d’Abdellah Boulma, les Saoudiens espèreraient parvenir à un accord aux alentours de 70-80M€. Suffisant pour faire céder le PSG ?

Pas de retour à Barcelone pour Neymar

Si rien n’est encore bouclé à 100%, tous s’accordent néanmoins pour dire que l’avenir de Neymar devrait s’écrire en Arabie Saoudite. En revanche, il faudrait oublier l’idée d’un retour au FC Barcelone. Selon certaines rumeurs, l’une des options évoquées était que Neymar signe à Al-Hilal puis qu’il soit prêté pour une saison chez les Blaugrana. Cela ne devrait finalement pas être le cas pour l’actuel joueur du PSG.